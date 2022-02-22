Eset заявила, что каждая десятая шпионская атака направлена на пользователей Android из РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Активность шпионских программ выросла более чем на 20% с сентября по декабрь 2021 года, при этом каждая десятый случай атаки сталкинга и шпионажа направлен на пользователей Android в России, сообщили в пресс-службе разработчика антивирусных решений Eset.

"Данные глобальной телеметрии ESET за период с сентября по декабрь 2021 года свидетельствуют о росте активности шпионских программ более чем на 20%. При этом каждая десятая атака сталкинга и шпионажа в мире направлена на пользователей Android из России", - сообщили в пресс-службе.

Вредоносные программы по шпионажу, как правило, работают в скрытом режиме без уведомлений и маскируются под стандартные утилиты, пояснили в компании. Они фиксируют местоположение и ведут журнал активности в интернете, следят за тем, что печатает пользователь и отправляют скриншоты экрана на сторонние серверы. Также программы блокируют защитные элементы операционной системы.

За 2021 год объем всех типов угроз для Android увеличился в пять раз по сравнению с 2020 годом. При этом вредоносные программы были наиболее активными по субботам и воскресеньям, меньше всего атак было по вторникам.

"Нежелательное ПО для сталкинга в подавляющем большинстве случаев распространяется через клоны легальных приложений, загруженных из неофициальных магазинов. Однако популярность на рынке набирают и коммерческие разработчики, открыто предлагающие шпионские программы", - отметил исследователь угроз ESET Лукас Стефанко, добавив, что такие программы обычно используют как инструмент для слежки за партнером.