{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ЦБ ожидает возвращение инфляции в России к цели в 4% в середине 2023 года

Зампред регулятора Алексей Заботкин сообщил, что обновленный прогноз предполагает инфляцию 5-6% по итогам 2022 года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Банк России рассчитывает, что инфляции в России вернется к целевому уровню в 4% к середине 2023 года, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин, выступая в Госдуме.

"Обновленный прогноз предполагает инфляцию 5-6% по итогам этого года. Мы ожидаем, что к середине 2023 года инфляция вернется к цели", - сказал он.

По словам Заботкина, текущий уровень цен приблизится к целевому показателю в 4% уже к концу этого года. "Неопределенность высокая в связи с геополитической ситуацией, с этим и связан широкий диапазон прогноза (1 п. п.)", - отметил он.

В докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном накануне, ЦБ отметил, что ожидает замедления годовой инфляции в России до 8,5% в I квартале.

По данным регулятора, в январе инфляция достигла уровня в 8,7%.

Теги
Россия
Объем производства Coca-Cola HBC в России в 2021 году вырос на 24%
Читать полностью