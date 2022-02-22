ЕС в 2021 году лидировал по импорту продовольствия из России

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Страны Евросоюза (ЕС) в 2021 году заняли первое место по импорту продовольствия из России, обогнав Китай. Об этом говорится в материалах "Агроэкспорта" при Минсельхозе РФ.

По данным экспертов, экспорт АПК в ЕС в прошлом году вырос на 41%, до $4,7 млрд. Таким образом, в общей структуре поставок на ЕС пришлось 12,5%.

Второе место по объемам поставок российской продукции АПК заняла Турция с долей в 11,5% - по итогам прошлого года экспорт в эту страну увеличился на 38%, до $4,3 млрд. Экспорт продукции АПК из России в Китай, занимающего третье место с точки зрения объема поставок, в 2021 году снизился на 12%, до $3,5 млрд.

Как сообщалось ранее, всего экспорт продукции АПК из России в 2021 году вырос на 23% и составил $37,7 млрд.

По данным "Агроэкспорта", в 2021 году объем поставок ракообразных из России в страны ЕС вырос в 2,1 раза, до $930,8 млн, рыбного филе - на 43,8%, до $348,35 млн, мороженой рыбы - на 22,35%, до $294,5 млн. Кроме того, выросли поставки зерновых и зернобобовых культур. Так, экспорт пшеницы увеличился на 88,2%, до $394,9 млн, кукурузы - в 4,3 раза, до $140,7 млн, гороха - на 68%, до $123,5 млн.

Что касается Китая, то, согласно данным аналитиков, поставки ракообразных из России в эту страну возросли на 66,3%, до $564,9 млн, соевых бобов - на 30,1%, до $408,1 млн, рапсового масла - на 61,3%, до $407,4 млн. При этом экспорт мороженой рыбы из России снизился в 2,5 раза, до $473,1 млн, подсолнечного масла - на 36,35%, до $359,3 млн, соевого масла - на 32,4%, до $165,2 млн, семян рапса - почти в девять раз, до $19,1 млн.