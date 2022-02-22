Эксперты считают, что российская экономика готова выдержать возможные новые санкции

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российская экономика выдержит новые санкции, если они будут введены. Вместе с тем они могут привести к снижению темпов экономического роста и уровня жизни, считают эксперты, опрошенные ТАСС.

"Разумеется, российская экономика выдержит новые санкции, если они будут введены. Примеры Ирана и Венесуэлы, которые находятся в условиях более жестких санкций уже длительное время. Однако основной негативный эффект санкций в снижении темпов экономического роста и уровня жизни, то есть они [имеют] накопительный эффект, а не то, чтобы разрушают экономику", - отметил директор Центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

В то же время, по мнению экспертов, Россия сумела выработать определенный иммунитет к санкционному давлению на экономику страны. "В арсенале США и ее союзников еще имеется значительный перечень потенциально более опасных для российской экономики видов санкций. Однако реализовать их значительно сложнее по сравнению с прежними санкциями. В этом списке остались в основном те санкции, которые могут дестабилизировать всю мировую экономику, в первую очередь европейскую, даже без применения Россией ответных мер. Это является главным фактором, сдерживающим санкционную политику западных стран", - подчеркнул профессор базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

При этом и для российской экономики санкции будут болезненными, так как РФ является одним из ведущих игроков глобального экономического пространства, добавил Рамазанов. Вместе с тем сырьевая и энергетическая независимость окажет сглаживающее влияние на обострение последствий санкций для России.