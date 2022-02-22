Fitch прогнозирует рост цены нефти выше $100 в случае обострения ситуации вокруг Украины

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Обострение геополитических трений, связанных с Украиной, вносит вклад в рост цен на нефть, который может достигать $15 за баррель. Но при нормализации ситуации рост может сойти на нет. Такое мнение ТАСС выразил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

"Вероятно, геополитическая премия в цене на нефть сейчас составляет порядка $15 за баррель. Если все пойдет по самому спокойному сценарию, который подразумевает отсутствие дальнейшей эскалации, минимальные санкции, не затрагивающие нефтегазовой сектор, замораживание конфликта, в итоге эта геополитическая премия сойдет на нет", - считает он.

Стоимость Brent на фоне новостей об эскалации ситуации вокруг Украины растет несколько дней подряд и во вторник превысила $99 за баррель.

Если обострение ситуации будет набирать обороты, перейдет в более острую фазу, которая в ответ может повлечь санкции в отношении российского экспорта нефти, то цена нефти "может потенциально значительно превысить $100 за баррель", отметил Маринченко. Такой сценарий, по мнению эксперта, "мог бы спровоцировать энергетический кризис".

"Доля России на мировом рынке нефти - более 10%, заменить ее нечем, свободных мощностей, особенно имея в виду постепенное восстановление спроса, остается немного - даже если в ближайшее время удастся снять санкции с Ирана", - резюмировал он.