Торги в Лондоне открылись падением индексов после признания Россией ДНР и ЛНР

ЛОНДОН, 22 февраля. /ТАСС/. Индекс Лондонской фондовой биржи на открытии торгов во вторник упал на 1,3% на фоне признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что сказал Путин в обращении к россиянам

Признание Донбасса и предостережение Киеву. Что сказал Путин в обращении к россиянам

Индекс FTSE 100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, сократился на 102 пункта, до 7 381 пункта, достигнув таким образом самых низких показателей с 24 января. Более широкий индекс FTSE 250 продемонстрировал падение на 1,8%, до 20 716 пунктов.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.