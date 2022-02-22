МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Globaltrans приобретет 40% доли в "БалтТрансСервисе", увеличив свою долю до 100%, цена сделки составит 9,1 млрд рублей. Соответствующее соглашение заключили Globaltrans и ND White Limited, говорится в сообщении группы Globaltrans.

"Мы рады, что достигли соглашения о приобретении оставшейся доли в БТС по цене, обеспечивающей привлекательную оценку для наших акционеров. Эта инвестиция подчеркивает нашу уверенность в устойчивости сегмента перевозок нефтепродуктов и нефти, что подтверждается его динамикой в период турбулентности последних нескольких лет. <…> После закрытия сделки Globaltrans получит доступ к 100% свободного денежного потока в этом прибыльном бизнесе, что усилит наш инвестиционный и дивидендный потенциал", - сказал гендиректор Globaltrans Валерий Шпаков, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что соглашение уже получили одобрение со стороны ФАС РФ, а закрытие сделки ожидается в течение месяца. "Отдельно я бы хотел еще раз подтвердить наше намерение распределить финальные дивиденды за 2021 год в сумме 5 млрд рублей или около 28 рублей на акцию/ГДР, выплата которых ожидается в апреле - мае 2022 года", - добавил Шпаков.

Globaltrans является ведущей частной группой компаний, работающей в сфере грузовых железнодорожных перевозок на территории России, стран СНГ и Балтии. Глобальные депозитарные расписки Globaltrans торгуются на основном рынке Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже.

БТС - один из ведущих операторов железнодорожных цистерн в России, специализирующийся на перевозке нефтепродуктов и нефти. БТС обладает уверенными рыночными позициями, долгосрочными сервисными контрактами с такими лидерами отрасли, как "Роснефть" и "Газпром нефть", а также уникальными компетенциями по перевозке собственными локомотивными формированиями.