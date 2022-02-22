Структура Росатома построит газовую котельную в Южно-Сахалинске

ТАСС, 22 февраля. Администрация Южно-Сахалинска и ООО "РИР-Сахалин" (входит в дивизион Росатома АО "Русатом инфраструктурные решения") заключили концессионное соглашение о строительстве газовой автоматизированной котельной тепловой мощностью 60 МВт. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Подписи под документом поставили мэр города Сергей Надсадин и руководитель "РИР-Сахалин" Максим Беккер. "Новая котельная будет возведена в юго-восточной части города и должна быть введена в работу в октябре 2023 года", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на главу города отмечается, что юго-восточная часть Южно-Сахалинска нуждается в улучшении качества теплоснабжения, поскольку город растет, новые жилые комплексы и социальные учреждения требуют больше теплоносителя. Новая котельная обеспечит юг города надежным теплоснабжением и горячим водоснабжением. "В соглашение входит проектирование и строительство котельной, предельный размер инвестиций составляет более 800 млн рублей", - цитируют в сообщении Беккера.

Соглашение рассчитано на 15 лет, в течение которых планируется обеспечить возврат инвестиций. На суммах в квитанциях жителей района новое строительство не отразится, разница между себестоимостью 1 Гкал тепла котельной и тарифом будет компенсироваться за счет средств регионального и местного бюджетов.

"РИР-Сахалин" с 2020 года является управляющей компанией для "Сахалинской коммунальной компании"(АО "СКК"). Компания управляет работой теплосетевого комплекса столицы области, занимается развитием системы теплоснабжения Южно-Сахалинска. Компания предоставляет услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения для потребителей Южно-Сахалинска, Ново-Александровска, населенных пунктов Березняки, Весточка, Синегорск, Санаторный и других, а также услуги организации водоснабжения и водоотведения в пригородах Южно-Сахалинска.

"Русатом инфраструктурные решения" - дивизион госкорпорации "Росатом", диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе. Компания управляет неатомной генерацией госкорпорации, реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды.