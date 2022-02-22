МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Объем производства напитков компанией Coca-Cola HBC в России в 2021 году вырос на 24% и составил 2 млрд 860 млн литров. Об этом говорится в сообщении компании.

"Объем производства Coca-Cola HBC в России в 2021 году вырос на 24% и составил 2 млрд 860 млн литров напитков", -отмечается в сообщении.

Портфель продукции компании в 2021 году был расширен в первую очередь за счет бескалорийных газированных напитков и напитков с пониженной калорийностью, их доля составила около одной трети в общем объеме. Заводы Coca-Cola HBC в России увеличили содержание переработанного пластика в выпускаемых бутылках до 20%.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG (Coca-Cola HBC) - ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе и часть cистемы Coca-Cola. Coca-Cola HBC AG работает в 28 странах и обслуживает население численностью 595 миллионов человек. Coca-Cola HBC Россия принадлежат 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.