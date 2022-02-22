"Автоваз" запустил производство Lada Vesta нового поколения на заводе в Ижевске

ИЖЕВСК, 22 февраля. /ТАСС/. "Автоваз" запустил серийное производство обновленной модели Lada Vesta на заводе в Ижевске, передает корреспондент ТАСС с места события.

В компании уточнили, что первым серийным автомобилем нового поколения стал Lаda Vesta SW Cross в максимальной комплектации, окрашенный золотистой эмалью "Гарфилд".

"Vesta всегда занимала особое место в модельном ряду Lada и в отрасли в целом. Именно Vesta задала современный стандарт дизайна Lada. Именно Vesta SW вернула популярность универсалов в нашу страну. Именно Vesta Sport показала рынку, что автомобиль B-сегмента может быть по-настоящему "драйверским". И именно Vesta в своем новом поколении готова "изобрести" автомобиль заново и полностью переписать "правила игры" в сегменте. Я благодарен всему коллективу "Автоваза" за то, что мы запускаем этот автомобиль точно в срок и с высочайшим уровнем качества", - заявил президент "Автоваза " Николя Мор.

Об автомобиле

Как подчеркнули в компании, у обновленной версии полностью светодиодная оптика: фары, противотуманные огни, задние фонари. "Светодиоды улучшили качество светового потока, а белый свет холодного оттенка обеспечивает высокую контрастность в разных погодных условиях", - отмечает автопроизводитель.

Дизайн решетки радиатора Lada Vesta нового поколения отличается в зависимости от версии автомобиля. В стандартных версиях ее пересекают два хромированных молдинга, которые повышают динамичность облика и визуально расширяют автомобиль. У Cross-версий фальшрадиторная решетка имеет крупноячеистый рисунок. Также увеличен логотип Lada и предусмотрен новый дизайн колесных дисков.

Задний бампер выполнен в спортивном дизайне, что подчеркивают два декоративных раструба выхлопной системы. Новая крышка багажника в вертикальной части имеет две новых выштамповки, которые визуально удлиняют автомобиль.

Систему безопасности автомобиля дополнили датчики на обоих бамперах, являющиеся частью системы безопасной парковки и системы контроля слепых зон в движении.