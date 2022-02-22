"Роснефть" выбрала Юганск, Самотлор и Сахалин хабами для захоронения углекислого газа

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" оценила около 40% своих лицензионных участков на пригодность для захоронения углерода и выбрала Юганск, Самотлор и Сахалин в качестве хабов для хранилищ CO2. Об этом сообщил журналистам директор департамента углеродного менеджмента в ранге вице-президента компании Эмерсон Миленски на пресс-конференции, посвященной презентации ESG-инициатив в рамках стратегии "Роснефть-2030".

По его словам, "Роснефть" очень много времени уделяет изучению мирового опыта по технологиям улавливания, утилизации и захоронения углекислого газа. "Каждый проект уникален, и готовых массовых решений нет. В настоящее время мы выбираем пилотный проект в области CCUS (улавливание, утилизация и хранение углерода - прим. ТАСС). Пока было оценено где-то 40% лицензионных участков. И Юганск, Самотлор и Сахалин у нас будут основными хабами для хранения CO2, там будут располагаться основные хранилища", - сказал он.

Миленски подчеркнул важность внедрения технологий по улавливанию, хранению и утилизации CO2 для сокращения выбросов. "Наши соглашения о сотрудничестве с Exxon, BP и Equinor покажут большую активность по доработке концепций, предложений и планов в области CCS в течение следующих двух лет. Мы ожидаем достаточно быстро реализовать эти возможности благодаря значительному потенциалу резервуаров для хранения CO2", - добавил топ-менеджер.

Как сообщил первый вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро, компания также анализирует возможность производства низкоуглеродных продуктов. "Для достижения показателей по сокращению выбросов мы планируем проработку проектов производства новых чистых продуктов, в первую очередь мы смотрим в сторону синего водорода, я думаю, что зеленый [водород] - это сейчас опционально", - заявил он.

Кроме того, "Роснефть" рассматривает возможность производства биотоплива, в том числе экологического авиационного топлива, на заводах в России, добавил Касимиро. Он напомнил, что компания уже производит биотопливо на нефтеперерабатывающих заводах в Германии. "Это вопрос, которым мы занимаемся за рубежом, поэтому дальше будет легче это сделать здесь, в России", - подчеркнул топ-менеджер "Роснефти".