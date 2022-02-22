Планы "Роснефти" по наращиванию добычи газа не будут зависеть от экспортного потенциала

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Планы "Роснефти" по увеличению к 2025 году доли газа до четверти от общего объема добычи углеводородов не будут зависеть от экспортного потенциала. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Дидье Касимиро на пресс-конференции, посвященной презентации ESG-инициатив в рамках стратегии "Роснефть-2030".

Касимиро напомнил, что "Роснефть" планирует нарастить долю газа в общем объеме добычи углеводородов до 25% к 2025 году. По его словам, для этого важен запуск газовых проектов компании - "Роспан" и "Харампур".

"Ранее озвученная цель "Роснефти" довести долю газа в общем объеме добычи углеводородов до 25% до 2025 году будет реализована вне зависимости от экспортного потенциала", - сказал он.

Согласно российскому законодательству, право экспорта трубопроводного газа закреплено только за "Газпромом". Ранее "Роснефти" совместно с "Новатэком" удалось добиться отмены монополии по экспорту сжиженного природного газа, однако на экспорт трубопроводного газа она до сих пор существует.

При этом Минэнерго поддержало идею о предоставлении "Роснефти" права на экспорт 10 млрд кубометров газа через заключение агентского соглашения с "Газпромом", но решение на высшем уровне пока не принято.