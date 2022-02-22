Путин заявил, что энергопереход в мире не должен сопровождаться санкционными ограничениями

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Энергопереход в мире не должен сопровождаться санкционными или иными ограничениями, отмечается в приветствии президента РФ Владимира Путина по случаю открытия очередного саммита Форума стран - экспортеров газа. Текст приветствия опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Энергетическая модернизация требует взвешенных подходов, тщательного учета национальной специфики. Главной задачей является обеспечение всеобщего доступа к недорогим, устойчивым и современным источникам энергии", - указывает Путин.

"Убеждены, что в интересах мирового сообщества обеспечить, чтобы энергопереход не превращался в средство продвижения политических и экономических интересов отдельных игроков и, тем более, не сопровождался санкционными или иными ограничениями", - подчеркивается в приветствии.

Путин заявил, что Россия намерена продолжать бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки. Как отметил российский лидер, расширение использования природного газа как одного из наиболее экологически чистых видов топлива становится весьма востребованным в период энергетической модернизации.

"Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ (сжиженный природный газ), на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - заверил Путин.