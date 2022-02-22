В России представили электрогрузовик EVM PRO

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Петербургская компания "Электромобили Мануфэкчуринг рус" представила в Москве электрогрузовик полностью российского производства EVM PRO, передает корреспондент ТАСС с места событий. В ходе презентации также состоялся тест-драйв электрогрузовика.

Как сообщалось в январе, производитель уже завершил проектирование завода, на котором будет выполняться сборка и выпуск EVM PRO. Планируется, что завод мощностью 1 тыс. единиц в год разместится в Москве.

Ранее ООО "Электромобили Мануфэкчуринг Рус" и ООО "Моторинвест" подали заявки на конкурс на заключение специнвестконтракта (СПИК) по электромобилям. В понедельник, 21 февраля, сообщалось, что межведомственная комиссия признала обе заявки победителями конкурсного отбора на право заключения СПИК. Как отмечалось ранее, итоги конкурса будут проведены до 5 марта.

Технические характеристики электрогрузовика

EVM PRO создан в сотрудничестве с концерном УАЗ на базе шасси "УАЗ Профи". Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одном заряде составит 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонны. Как сообщил производитель, вес двигателя минимальный в мире и составляет 50 кг.

Ключевые характеристики электрогрузовика включают российскую силовую установку, бортовую электронику и программное обеспечение собственной разработки, а также автономное отопление кабины водителей и электрокондиционер для летнего периода эксплуатации. Для сохранения заряда в минусовые температуры предусмотрен обогрев батареи. Использование электрогрузовика предусмотрено и для городской среды.