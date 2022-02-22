"Юнипро" в 2023-2024 годах может направлять на дивиденды по 20 млрд рублей в год

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Генерирующая компания "Юнипро" (входит в германский концерн Uniper) планирует направлять на дивиденды в 2023-2024 годах по 20 млрд рублей в год, говорится в презентации компании к финансовой отчетности по МСФО.

Согласно новой дивидендной политике "Юнипро", в 2021-2022 годах на выплаты будет также направлено по 20 млрд рублей, что на 5 млрд рублей больше выплат за 2020 год.

В состав "Юнипро" входят пять тепловых электрических станций общей мощностью 11 тыс. 235 МВт: Сургутская ГРЭС-2 (5 тыс. 657 МВт), Березовская ГРЭС (2 тыс. 400 МВт), Шатурская ГРЭС (1 тыс. 500 МВт), Смоленская ГРЭС (630 МВт) и Яйвинская ГРЭС (1 тыс. 48 МВт). 83,73% акций "Юнипро" принадлежит международному энергетическому концерну Uniper SE.