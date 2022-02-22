AirBaltic отменила до конца февраля ночные рейсы на Украину

РИГА, 22 февраля. /ТАСС/. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic приостанавливает ночные полеты на Украину до конца февраля. Об этом перевозчик сообщил во вторник.

"Авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой", - говорится в сообщении компании, которое приводит агентство LETA.

AirBaltic добавила, что свяжется с пассажирами указанных рейсов, чтобы предложить им перенести бронирование на другие рейсы.

Согласно сообщению, перед каждым полетом AirBaltic оценивает текущую ситуацию в плане безопасности полетов и следует соответствующим рекомендациям властей.

МИД Латвии 11 февраля призвал граждан республики, находящихся на территории Украины, в ближайшее время покинуть эту страну, а также воздержаться от поездок в нее.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.