Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуры новых членов совета директоров ЦБ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал кандидатуры заместителей председателей ЦБ Юрия Исаева, Филиппа Габунии и Алексея Заботкина в качестве членов совета директоров ЦБ, заявил журналистам глава комитета Анатолий Аксаков.

"Сегодня на заседании комитета мы рассмотрели кандидатуры в совет директоров Центрального банка. Совет директоров Центрального банка принимает важнейшие решения по денежно-кредитной политике, по регулированию и надзору на финансовых рынках, и очень важно, чтобы в совете директоров Центрального банка работали высокопрофессиональные люди. На комитете были рассмотрены 3 кандидатуры - Алексей Заботкин, который в ЦБ отвечает за денежно-кредитную политику, является заместителем председателя Банка России; далее - Юрий Исаев, который отвечает за борьбу с сомнительными финансовыми операциями, за борьбу с отмыванием капиталов, полученных преступным путем; и Филипп Габуния, который отвечает за регулирование и надзор на небанковском финансовом рынке, в том числе на рынке микрофинансовых организаций", - рассказал глава комитета.

По словам Аксакова, ответы на вопросы депутатов комитета "были высокопрофессиональными и показали, что эти кандидаты соответствуют необходимому уровню для работы в составе совета директоров Центрального банка". "Комитет поддержал кандидатуры, и в марте они будут рассмотрены на пленарном заседании Госдумы", - заключил депутат.