Bloomberg: санкции ЕС могут включать запрет на добычу ископаемых и торговлю с ДНР и ЛНР

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против РФ в связи с признанием ДНР и ЛНР могут включать ограниченный список физических и юридических лиц, запрет на добычу полезных ископаемых в ДНР и ЛНР, а также торговлю с ними. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на дипломата ЕС.

По его данным, Еврокомиссия во вторник предложит ограниченный пакет антироссийских санкций послам ЕС.

Ранее верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый ответ ЕС на действия России будет сформулирован на неформальной встрече глав МИД ЕС во вторник, во второй половине дня в Париже. Тем не менее он отметил, что не может назвать происходящее "полномасштабным вторжением".

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.