Всероссийский союз страховщиков оценил меры ЦБ по поддержке финрынков

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Меры Банка России по поддержке финансовых рынков помогут страховщикам справиться с кризисом, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.

"ВСС считает важными и адекватными меры Банка России по поддержке финансовых рынков. Они демонстрируют контроль ситуации со стороны регулятора. Такой подход позволит страховому рынку преодолевать кризис с меньшими потерями", - отметил Юргенс.

Он напомнил, что регулятор уже пошел навстречу страховщикам жизни, разрешив уже в январе выровнять подходы к оценке инвестиционных активов и страховых резервов, которые разбалансировались из-за роста ключевой ставки. Если бы Банк России не принял этих мер, страховщики жизни могли бы понести многомиллиардные убытки. "Регулятор уже неоднократно во время последних кризисов - как вызванного новой коронавирусной инфекцией, так и текущего, вызванного геополитической ситуацией, - показывал, что обладает высоким профессионализмом и способен принимать быстрые и эффективные меры, направленные на поддержку страховой отрасли", - сказал Юргенс.

Банк России в рамках поддержки финансовой стабильности разрешил до 1 октября банкам при расчете обязательных нормативов использовать курс валют на 18 февраля этого года. Также финансовые организации до 1 октября получили право отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года, говорится в сообщении регулятора.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Решение президента России предсказуемо вызвало негативную реакцию в странах НАТО и у их партнеров. На Западе расценили это решение как нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

США и Великобритания уже объявили о намерении ввести против России санкции, вопрос новых рестрикций изучают также Евросоюз, Канада и Япония. В Киеве подчеркнули, что "не намерены никому отдавать свои территории".