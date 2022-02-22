Финский депутат потребовал от кабмина срочно рассмотреть риски из-за АЭС "Ханхикиви-1"

ХЕЛЬСИНКИ, 22 февраля. /ТАСС/. Депутат финского парламента от оппозиционной Национальной коалиционной партии Хейкки Вестман потребовал от правительства в срочном порядке провести анализ рисков, связанных со строительством в стране финско-российской АЭС "Ханхикиви-1", на фоне событий на востоке Украины. Об этом он сообщил во вторник.

"Вестман потребовал от министерства труда и экономического развития срочно провести предложенный Минобороны анализ рисков атомной станции, возводимой компанией Fennovoima, для безопасности Финляндии. Он направил правительству письменный запрос по этому поводу", - говорится в тексте распространенного депутатом сообщения.

По его словам, Финляндии следует больше инвестировать в атомную энергетику, однако проект АЭС "Ханхикиви-1" "представляется все более сомнительным" из-за участия в нем Росатома. По мнению депутата, "это с самого начала не отвечало интересам Финляндии".

Вестман подчеркнул, что из-за действий России на востоке Украины с атомной станцией "связаны более значительные риски и есть более весомые основания для отказа от нее, чем ранее". Альтернативой этому, считает он, могла бы быть смена собственников и поставщика реактора.

В октябре прошлого года стало известно, что Минобороны Финляндии хочет провести анализ рисков, связанных со строительством АЭС "Ханхикиви-1". Ведомство, в частности, хотело бы обратить внимание на геополитические риски, а также на "связь участвующего в проекте Росатома с целями РФ в области политики безопасности".

Анализ, как предполагается, проведет рабочая группа, состоящая из представителей разных ведомств и экспертов. Неизвестно, может ли это впоследствии угрожать реализации проекта.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

О проекте

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" компания "Русатом оверсиз" (входит в Росатом) и финская Fennovoima подписали в декабре 2013 года. Сейчас проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС. Ранее завершить процесс лицензирования АЭС сначала рассчитывали в 2018 году, затем в 2019 году.

В декабре Росатом представил заказчику, финской компании Fennovoima, ключевой документ, необходимый для оценки безопасности АЭС - предварительный отчет по обоснованию безопасности. Лицензирование предусматривает согласование всего комплекса проектной документации с Центром радиационной и ядерной безопасности Финляндии - STUK. Срок получения лицензии на строительство АЭС связан с получением положительного заключения регулятора по итогам рассмотрения документации. Согласно требованиям STUK, Росатом поэтапно передает разрабатываемую документацию Fennovoima, которая в свою очередь направляет пакет документов регулятору.

Fennovoima в апреле прошлого года сообщала, что рассчитывает получить лицензию на строительство объекта к лету 2022 года. Тогда же компания передала финским властям обновление к заявке на получение лицензии.