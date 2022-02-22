Цена газа в Европе вновь опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м после скачка

ТАСС, 22 февраля. Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник вновь опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м после утреннего скачка более чем на 10% на фоне признания Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах замедлила рост до $891,2 за 1 тыс. куб. м, или €76,14 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет около 5%.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.