В Катаре считают, что никто не сможет заместить поставки газа из России в ЕС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Объемы поставок газа из России в Европу в настоящий момент не может заместить ни одна страна, заявил госминистр по вопросам энергетики Катара Саад аль-Кааби на пресс-конференции после саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).

"В целом, говоря о ситуации на Украине или в Европе, люди часто говорят, что Катар может заместить российский газ. Я уже заявлял в этой связи, что 30-40% поставок [в Европу] идет от России. Я думаю, что никто не сможет заменить Россию в этом плане. К сожалению, пока у нас нет таких объемов СПГ, по которым есть долгосрочные контракты, поэтому невозможно", - сказал министр.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила о необходимости не зависеть от иностранных поставок энергоресурсов. Она также уточнила, что Еврокомиссия изучает различные сценарии по поставкам газа на случай, если Россия частично или полностью ограничит его экспорт в Европу.

При этом президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия намерена продолжать бесперебойные поставки газа, включая СПГ, на мировые рынки. Как отмечал российский лидер, расширение использования природного газа как одного из наиболее экологически чистых видов топлива становится весьма востребованным в период энергетической модернизации.