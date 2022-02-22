Цена никеля на LME превысила $24,9 тыс. за тонну впервые с конца июля 2011 года

ТАСС, 22 февраля. Стоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) во вторник поднялась выше $24,9 тыс. за тонну впервые с 31 июля 2011 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 11:44 мск, цена на металл росла на 2,37%, до $24 925 тыс. за тонну. К 13:10 мск стоимость никеля замедлила рост, торгуясь на уровне $24 760 за тонну (+1,69%).

В то же время цена акций "Норильского никеля" - крупнейшего производителя высокосортного никеля в мире - в ходе торгов на Московской бирже также демонстрировала положительную динамику. По данным на 13:10 мск, стоимость акций компании росла на 4,28% к предыдущему закрытию, до 20 076 рублей за бумагу.

Комментарий аналитика

"Цена на никель растет на фоне обсуждаемых Западом санкций в отношении России, которая является одним из ключевых производителей и, соответственно, поставщиков этого металла на мировой рынок", - прокомментировал ТАСС старший аналитик по металлургии инвестиционного банка "Синара" Дмитрий Смолин.

По словам эксперта, на стоимость никеля также продолжают влиять ожидаемое увеличение спроса на металл в Китае благодаря объявленным властями мерам по стимулированию экономики, а также низкие уровни биржевых запасов никеля.