Псковская область по программе развития удвоила финансирование проектов в сфере АПК

ПСКОВ, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области за два года увеличили вдвое - до 200 млн рублей - объем средств, выделяемых на поддержку агропредприятий региона по индивидуальной программе социально-экономического развития. Благодаря этому аграрии закупят порядка 2,5 тыс. голов крупного рогатого скота, а регион сможет ежегодно увеличивать объемы производства молока на 4%, сообщил во вторник ТАСС председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору региона Николай Романов.

Индивидуальная программа социально-экономического развития была разработана администрацией региона в 2019 году по поручению правительства РФ.

"За счет индивидуальной программы мы за два года увеличили более чем вдвое объем средств, которые мы инвестируем в сферу АПК Псковской области, увеличение - до 200 млн рублей. Это беспрецедентный объем средств, которые мы направили по этой программе за счет поддержки федерального бюджета. И такая сумма в этом году будет выделена впервые. Она пойдет на покупку племенного крупного рогатого скота, на приобретение 2,5 тыс. голов", - сказал собеседник агентства.

Эффект от инвестиций в АПК

Псковские власти будут распределять средства индивидуальной программы между хозяйствами региона, компенсируя их затраты на покупку крупного рогатого скота. По оценке властей региона, предоставление таких субсидий имеет "значительный эффект для развития сельского хозяйства и сельских территорий Псковской области".

"Например, ранее субсидии были предоставлены ОАО "Красное знамя" на приобретение более 1 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота в рамках инвестпроекта по строительству молочной фермы. Фактический объем частных инвестиций по проекту составил более 1 млрд рублей, появилось более 50 новых рабочих мест. А это крайне высокие показатели для региона, позволяющие укреплять его экономику и доходную часть бюджета", - пояснил Романов.

По оценке региональных властей, увеличение в этом году финансирования по индивидуальной программе позволит Псковской области ежегодно наращивать производство молока почти на 4% и создать около 70 новых рабочих мест. "Кроме того, это позволит нам поддержать инвесторов в сфере молочного животноводства, в их числе хозяйство "Дедовичское" и агропредприятие "Псковагроинвест", которое занимается возведением первой в СЗФО роботизированной фермы", - отметил председатель регионального комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.

Индивидуальная программа сформирована по четырем основным направлениям, среди которых "Экономика", "Социальная сфера", "Среда для жизни" и "Экология". Ключевыми направлениями социально-экономического развития Псковской области, является поддержка промышленности, агропромышленного комплекса, создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, формирование благоприятной среды для жизни населения.