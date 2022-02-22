Многофункциональный медцентр в Сколково планируют достроить в IV квартале 2022 года

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Строительство многофункционального медицинского центра в международном медицинском кластере в Сколково планируется завершить в IV квартале текущего года. Об этом сообщил журналистам руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"На территории Международного медицинского кластера (ММК) в плановом режиме реализуется строительство четырех медицинских объектов площадью более 94,5 тыс. кв. м. В этом году планируем ввести в строй многофункциональный медицинский центр, в IV квартале, - сейчас здесь уже завершен монолит, идут фасадные и отделочные работы. <…> Аналогичные объекты в России еще не строились", - сказал Загрутдинов, уточнив, что открыться медицинский молл должен в 2023 году.

По его словам, также до конца 2022 года планируется завершить вторую очередь благоустройства "исцеляющих садов". В следующем году будут введены три объекта - это биотехнологическая лаборатория, центр хронических болезней и апарт-отель для участников ММК. Кроме того, на территории кластера планируется построить биотехнопарк. В проектировании еще три объекта: центр ядерной медицины, университетский госпиталь, реабилитационный центр широкого профиля.

Загрутдинов уточнил, что многофункциональный медицинский центр - здание общей площадью 50 тыс. кв. м, в котором расположатся международные медицинские операторы, не нуждающиеся в больших площадях. При этом клиники смогут пользоваться общими сервисами, например лучевой диагностикой, лабораторией, эндоскопией - это значительно снизит их операционные расходы.

"Сегодня здание ММЦ строится, а несколько клиник из стран ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития - прим. ТАСС) уже выразили желание разместить в нем свои филиалы, в частности французская клиника "Сан-Шарль", соглашение с которой было подписано в 2021 году. <…> Что касается новых клиник в ММК, то сейчас в работе у фонда ММК более 30 медицинских организаций, в том числе из Германии, Швеции, Швейцарии, Австрии, Италии, Испании, Турции и других стран. <…> Сегодня на территории объекта реализован шоурум, который демонстрирует основные подходы к обустройству больничной палаты медицинского молла", - сказал руководитель департамента.