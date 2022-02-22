Нацбанк Казахстана проводит валютные интервенции на фоне возросшей волатильности тенге

НУР-СУЛТАН, 22 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Казахстана на фоне резко возросшей волатильности тенге проводит валютные интервенции, их объем составил 33 млн долларов. Об этом во вторник сообщила заместитель председателя Нацбанка республики Алия Молдабекова.

"На фоне резко возросшей волатильности во избежание дестабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, Национальный банк в ходе сегодняшних торгов проводит незначительные валютные интервенции. На данный момент их объем составляет 33 млн долларов США при общем объеме торгов 155 млн долларов, что составляет около 20% от всех торгов", - рассказала Молдабекова, слова которой приводит пресс-служба финансового регулятора.