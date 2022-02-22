Кабмин выделит 70,2 млрд руб. на компенсацию по госконтрактам из-за цен на стройматериалы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Более 70,2 млрд рублей выделено в 2022 году на компенсации по государственным контрактам из-за роста стоимости строительных материалов, следует из постановления правительства.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере до 70,2 млрд рублей в 2022 году в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного населения", - говорится в постановлении.

Кроме того, выделено 56 млрд рублей на те же цели на 2023-2024 годы.

"Принятое решение позволит обеспечить финансирование строительства, реконструкции и капремонта медицинских, культурных и образовательных учреждений, а также автомобильных дорог. Реализация этих проектов необходима для решения задач по достижению национальных целей развития, обозначенных президентом", - отметили в Минстрое.

В конце 2020 года в России начали резко расти цены на металл, позже подорожали и другие строительные материалы. Для решения этой проблемы в августе правительство разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов.