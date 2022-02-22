Госдума ратифицировала протоколы об отсрочке платежей Кубы по российским госкредитам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума ратифицировала протоколы о внесении изменений в российско-кубинские межправительственные кредитные соглашения, которые предусматривают отсрочку платежей Кубы по российский кредитам до 2027 года. Документ был внесен правительством.

В период с 2006 по 2019 годы Россия предоставила Республике Куба государственные экспортные кредиты на общую сумму, эквивалентную $2,3 млрд. Кредиты были предоставлены для финансирования важнейших проектов в области энергетики, металлургии, транспортной инфраструктуры, а также поставок продукции в республику для развития и поддержки экономики страны. С начала 2020 года Куба фактически прекратила выплаты по предоставленным РФ государственным кредитам, одновременно накапливая просроченные обязательства перед российскими коммерческими банками и экспортерами, говорится в пояснительной записке.

В связи с обращением кубинской стороны с просьбой о пересмотре условий погашения задолженности по российским государственным кредитам в соответствии с распоряжением правительства РФ 7 августа 2021 года подписаны соответствующие межправительственные протоколы об отсрочке погашения кредитов. Согласно документу, последний платеж по отсроченным платежам должен состояться 15 декабря 2027 года.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к документу, выпадающие в 2020-2021 годах поступления в федеральный бюджет в счет погашения основного долга и уплату процентов по российским госкредитам в общей сумме, составляющей эквивалент порядка $57 млн, будут восполнены в 2022-2027 годах за счет увеличения графиковых платежей. По измененному графику погашения кредитов сумма платежей в погашение основного долга и уплату процентов в 2020-2027 годах возрастет примерно на $11 млн по сравнению с действующим графиком, поскольку на консолидированные суммы основного долга и процентов начисляются проценты по ставкам действующих соглашений.