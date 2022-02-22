"ИнфраВЭБ" выдал первый кредит на 80 млн рублей для проекта добывающего кластера в СКФО

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. АО "ИнфраВЭБ" (входит в группу ВЭБ.РФ) выдал Эльбрусскому горнорудному комбинату (ЭГРК) первые кредитные средства в объеме 80 млн рублей на проект высокотехнологичного горно-металлургического кластера на Северном Кавказе. Об этом сообщили в пресс-службе "ИнфраВЭБ" во вторник.

"ИнфраВЭБ направил первые кредитные средства на работы по созданию современного высокотехнологичного горно-металлургического кластера на юге России. <...> Первую часть средств в объеме 80 млн рублей направили Эльбрусскому горнорудному комбинату (ЭГРК) на строительство автодороги к площадке Тырныаузского горно-обогатительного комбината (ТГОК)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что реализация проекта позволит возобновить освоение крупнейшего в стране месторождения вольфрама и молибдена в Кабардино-Балкарии и создать производство оксида вольфрама и оксида молибдена в ставропольском Невинномысске.

Всего в рамках бридж-кредита "ИнфраБЭБ" планирует предоставить 750 млн рублей, пояснили в пресс-службе. Проект предусматривает восстановление подземного рудника, строительство обогатительной фабрики и сопутствующей инфраструктуры в Тырныаузе. Ежегодная мощностью переработки руды должна составить 1,5 млн тонн, будет создано около 700 новых рабочих мест.

Также запланировано строительство гидрометаллургического завода по переработке продукции обогатительной фабрики в Невинномысске производственной мощностью 4,5 тыс. тонн оксида вольфрама и 1 тыс. тонн оксида молибдена.

О тырнаузском месторождении

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии разработали технологические регламенты по проекту возобновления добычи вольфрама и молибдена на Тырныаузском горно-обогатительном комбинате.

В конце декабря 2017 года Роснедра объявили тендер на покупку лицензии для возобновления добычи и переработки вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения.

ООО "Эльбрусский горнорудный комбинат" был единственным участником конкурса. 17 апреля 2018 года Роснедра объявили итоги конкурсных процедур на право пользования недрами месторождения, по результатам которых принято решение предоставить Эльбрусскому горнорудному комбинату лицензию на пользование недрами с целью развития и добычи руд.

Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд было открыто в 1934 году. Оно содержит почти 37% разведанных запасов на территории РФ. Тырныаузский комбинат включал в себя рудники открытых и подземных работ, обогатительную фабрику, геологоразведочную экспедицию. Комплекс, работа на котором полностью остановилась в 2001 году, вошел в перечень проектов, претендующих на получение господдержки в рамках программы импортозамещения.