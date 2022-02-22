Госдума дополнила во II чтении полномочия Минпромторга по маркировке товаров

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект об уточнении полномочий Министерства промышленности и торговли в сфере маркировки товаров средствами идентификации. Документ, инициированный правительством, вносит изменения в закон "Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ".

Законопроект определяет, что Минпромторг является уполномоченным органом по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию по вопросам маркировки товаров средствами идентификации. Кроме того, Минпромторг является координатором создания и функционирования информационной системы мониторинга за оборотом таких товаров.

При этом утратившими силу признаются положения, наделяющие Федеральную налоговую службу России полномочиями по контролю за оборотом маркированных товаров, координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и функционированию системы маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками.

29 марта 2019 года вступило в силу для РФ Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе от 2 февраля 2018 года, которым предусмотрено введение маркировки товаров на территории союза. Минпромторг в качестве координатора системы маркировки в РФ на постоянной основе должен участвовать в заседаниях Евразийской экономической комиссии, говорится в пояснительной записке.