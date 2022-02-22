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Признание суверенитета ДНР и ЛНР
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Германия решила остановить сертификацию "Северного потока - 2"

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц
© Nikolai Ryutin/Nord Stream 2

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

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"Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается "Северного потока - 2". Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности", - сказал Шольц. "Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить", - пояснил канцлер.

"Без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен", - добавил Шольц.

"Нарушение международного права"

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий для РФ, заявил Шольц. Глава кабмина ФРГ сказал, что "решение президента [РФ Владимира Путина] о признании так называемых республик представляет собой серьезное нарушение норм международного права" и Устава ООН. По его словам, "эти действия не останутся без последствий".

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Действия Москвы канцлер назвал "непонятными и неоправданными". "Нужно учитывать нерушимость границ и суверенитет каждой страны - на этом базовом принципе основывается наше послевоенное мироустройство", - заявил Шольц.

В то же время канцлер ФРГ назвал "неизменной ситуацией" отказ Берлина от поставок вооружения Киеву.

Германия по-прежнему считает важным "нормандский формат" и продолжит его использовать вместе с Францией, заявил Шольц. "Данный формат, как и прежде, важен, президент [Франции Эмманюэль] Макрон и я внимательно обсудили [и решили], что мы хотим использовать данную платформу дальше. Мы согласовали это с украинским президентом", - сказал канцлер.

Теги
ГерманияРоссияШольц, ОлафПризнание суверенитета ДНР и ЛНР
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