Германия решила остановить сертификацию "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил во вторник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.

"Ситуация сегодня кардинально иная, и поэтому мы в свете недавнего развития событий должны ее заново оценить, впрочем, и в том, что касается "Северного потока - 2". Я попросил сегодня Минэкономики отозвать из Федерального сетевого агентства доклад с анализом энергобезопасности", - сказал Шольц. "Это технический, но необходимый административно-правовой шаг, на основе которого сертификация трубопровода не может происходить", - пояснил канцлер.

"Без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен", - добавил Шольц.

"Нарушение международного права"

Признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушает международное право и не останется без последствий для РФ, заявил Шольц. Глава кабмина ФРГ сказал, что "решение президента [РФ Владимира Путина] о признании так называемых республик представляет собой серьезное нарушение норм международного права" и Устава ООН. По его словам, "эти действия не останутся без последствий".