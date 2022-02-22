СМИ: страны - экспортеры газа призвали к укреплению глобальной энергетической безопасности

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. Участники шестого саммита Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ), проходящего с 20 по 22 февраля в Дохе, призывают международное сообщество стремиться к укреплению глобальной энергетической безопасности. Об этом сообщил во вторник катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на совместное заявление.

"Необходимо укрепление глобальной энергетической безопасности и продвижение сотрудничества в области энергетики для стабилизации рынков энергоносителей. Природный газ должен рассматриваться как экологически чистый, надежный и безопасный источник энергии", - подчеркивается в тексте.

ФСЭГ - межправительственная организация, объединяющая ведущих мировых экспортеров газа. На данный момент ее членами являются 11 государств: Алжир, Боливия, Венесуэла, Египет, Иран, Катар, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Россия, Экваториальная Гвинея. Эти страны контролируют порядка 70% мировых запасов газа, 51% мирового экспорта СПГ и 52% поставок газа по трубопроводам. Крупнейшие в мире запасы этого топлива приходятся на Россию (около 25%). За ней следуют Иран (примерно 17%) и Катар (около 12%).