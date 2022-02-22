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Володин призвал верить в российский рубль

Спикер Госдумы подчеркнул, что надо думать о развитии России, тогда и национальная валюта будет укрепляться
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
© Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал верить в российский рубль, подчеркнув, что надо думать о развитии России, тогда и национальная валюта будет укрепляться.

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"Все это бывает, когда на бирже оценивают риски, но экономика нашей страны развивается, с вызовами справляется. Поэтому надо верить в свою национальную валюту, во всяком случае, что касается меня, я исхожу всегда из этого. Поэтому надо думать о развитии нашей страны, восстановится тогда рубль, если он падает, и станет укрепляться", - сказал спикер журналистам во вторник.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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