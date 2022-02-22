Российский турпоток в Турцию в январе превысил допандемийный показатель

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россияне совершили более 134 тыс. туристических поездок в Турцию в январе 2022 года, количество поездок российских туристов в эту страну превысило показатель января 2020 года. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные турецкого министерства культуры и туризма.

"Всего россияне совершили в январе 2022 года 134 тыс. 215 поездок и вот уже второй год оказываются на первом месте среди всех въездных рынков Турции по количеству прибытий в январе. <…> Важнее, однако, то, что количество поездок россиян в Турцию в январе превысило допандемийные показатели", - говорится в сообщении.

В АТОР напомнили, что в январе 2019 года российские туристы совершили 91,2 тыс. поездок в Турцию, в январе 2020 года - 130,6 тыс. поездок, в январе 2021 года - 89,4 тыс. поездок. Таким образом, показатель января 2022 года на 2,8% превысил показатель аналогичного периода 2020 года. По мнению туроператоров, рост спроса обусловлен увеличением популярности Стамбула среди россиян.

"Стамбул этой зимой, подчеркивают туроператоры, пользуется повышенным спросом. В условиях закрытия практически всех близких экскурсионных и городских зарубежных направлений для россиян, Стамбул стал им заменой, аккумулировав поток любителей такого вида туризма из России", - объяснили в ассоциации.

Всего в январе 2022 года иностранцы совершили 1,3 млн поездок в Турцию. Каждая десятая поездка из этого количества - из России, добавили в АТОР.