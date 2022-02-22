Площади сельхозугодий фермерских хозяйств КБР выросли почти в три раза с 2016 года

НАЛЬЧИК, 22 февраля. /ТАСС/. Площади сельхозугодий крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в Кабардино-Балкарии (КБР) выросли почти в три раза с 2016 года. Об этом сообщили журналистам во вторник в Федеральной службе государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (Северо-Кавказстат).

"По сравнению с данными Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. число сельскохозяйственных организаций увеличилось на 21 единицу (на 6,1%), КФХ и ИП сократилось на 2 646 (на 41,1%), садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения по количеству остались почти на том же уровне. При этом увеличился средний размер площади сельхозугодий в КФХ и ИП в 2,6 раза, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях на 29,7%, в сельскохозяйственных организациях сократилась на 12,8%", - говорится в сообщении.

Всего же в регионе, по оперативным данным сельскохозяйственной микропереписи 2021 года, в АПК работают 364 сельскохозяйственных организаций, 3 793 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Переписчики обследовали 114 611 личных подсобных хозяйств граждан сельских населенных пунктов, 137 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.

"Данные микропереписи позволят детально оценить ресурсную базу и потенциал агросектора, последние структурные изменения в сельском хозяйстве, а также выработать актуальные программы поддержки и развития села, крупных сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей", - пояснили в ведомстве.

Сельскохозяйственная микроперепись прошла в России с 1 по 30 августа 2021 года. Фактически было охвачено 46% личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан при предусмотренной законодательством норме выборки не менее 30% объектов. Общий охват микропереписи составил, согласно предварительной оценке, 16,9 млн сельхозпроизводителей. Итоги переписи должны быть опубликованы до конца IV квартала 2022 года.