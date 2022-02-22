Госдума ввела систему контроля за использованием дорожных фондов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о создании общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ), которая позволит автомобилистам жаловаться на качество дорог.

Согласно предложенным изменениям в закон об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, СКДФ будет представлять из себя федеральную государственную информационную систему, "обеспечивающую сбор, обработку, хранение, предоставление, размещение и использование информации" о дорогах общего пользования федерального, регионального, межмуниципального, местного значений. Кроме того, в систему будут вноситься данные об истории дорожных работ, результаты оценки состояния дорог и т. д. Доступ к системе обеспечивается в электронной форме, данные в ней должны быть актуальными и достоверными.

Оператором системы контроля будет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный правительством, или подведомственное ему государственное учреждение. В задачи оператора входит создание, эксплуатация и модернизация СКДФ, обеспечение межведомственного взаимодействия и непосредственно предоставление информации.

Владельцам дорог СКДФ позволит планировать дорожные работы, формировать программы расходования фондов, контролировать выполнение работ. Органы власти получат возможность анализа информации об автомобильных дорогах и истории проведенных работ, коммерческие организации - доступ к актуальной и достоверной информации о дорогах, об аварийно-опасных участках. Пользователи дорожной инфраструктуры получат возможность сообщать о качестве автомобильных дорог.

В законе подчеркивается, что обладателем информации, содержащейся в системе контроля, является Российская Федерация.

Одновременно признаются утратившими силу положения закона о Едином государственном реестре автомобильных дорог.