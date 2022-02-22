Цена газа в Европе вновь ускорила рост на заявлениях о "Северном потоке - 2"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник вновь поднялась до $940 за 1 тыс. куб. м после заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца об остановке сертификации "Северного потока - 2", свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $937,3 за 1 тыс. куб. м, или €79,8 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общий рост стоимости газа с начала дня составляет около 10%.

Ранее стало известно, что правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.