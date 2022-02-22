ВТБ отложил до апреля рассмотрение вопроса об объеме дивидендов за 2021 год

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Рассмотрение вопроса объема дивидендов ВТБ за 2021 год отложено до апреля этого года, когда появится больше ясности по макроэкономической ситуации. Об этом заявил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов в ходе звонка с аналитиками.

"Я думаю, что наши выдающиеся результаты сняли оставшуюся неопределенность на 2021 год, но неопределенность по поводу нашей выплаты дивидендов, к сожалению, сохраняется, и она увеличилась. Напомню, менеджмент, наблюдательный совет и годовое общее собрание акционеров не в состоянии принимать или предлагать даже те решения по дивидендам, которое привело бы к нарушению надбавок после выплаты дивидендов. Это очень важное законодательное ограничение. Поэтому мы откладываем коммуникацию даже того, с каким предложением будет выходить менеджмент на наблюдательный совет, примерно до апреля этого года", - сказал он, добавив, что к этому времени появится больше ясности по макроэкономической ситуации.

Дискуссия о дивидендах

Ранее Пьянов заявлял, что решения об определении размера дивидендов будут приниматься наблюдательным советом и общим собранием акционеров в установленные законом сроки.

В конце декабря 2021 года Пьянов сообщал, что ВТБ продолжает дискуссию с правительством - основным акционером банка - по вопросу размера выплат дивидендов за 2021 год по привилегированным акциям. Итог обсуждений может быть озвучен при представлении годовых результатов ВТБ. Банкир подчеркивал, что снижение выплат дивидендов по привилегированным акциям - наиболее вероятный исход дискуссии. Предмет дискуссии - насколько меньше будут дивиденды, уточнял он.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 2021 год выросла в 4,3 раза, достигнув рекордных для группы 327,4 млрд рублей.