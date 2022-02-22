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В МИД РФ призвали не спекулировать на теме остановки сертификации "Северного потока - 2"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко призвал не спекулировать по вопросу о решении ФРГ остановить процесс сертификации "Северного потока - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

"Мне сложно залезть в немецкие головы. Спекулировать не буду", - сказал он во вторник журналистам, отвечая на вопрос о том, насколько нынешняя ситуация вокруг Украины намеренно использовалась Западом для того, чтобы сорвать запуск российского газопровода.

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