На Кубани сохранят посевные площади яровых культур на уровне 2021 года

КРАСНОДАР, 22 февраля. /ТАСС/. Аграрии Краснодарского края, являющегося одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ, планируют засеять около 1,8 млн га яровыми культурами в 2022 году, посевную кампанию яровых поручено завершить до 1 мая, риса и сои - до 15 мая. Объем посевных площадей сохранится на уровне 2021 года. Об этом журналистам заявил во вторник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"На сегодня ситуация на полях благоприятная, снежная зима позволила почве напитаться влагой. В этом году, как и в 2021, яровыми культурами засеем около 1,8 млн га. Хозяйства края должны быть в полной мере обеспечены семенами и удобрениями, сельхозтехникой и топливом. Нельзя допустить простоя машин из-за ремонта или дефицита горюче-смазочного материала. Сев яровых необходимо завершить до 1 мая, риса и сои - до 15 мая", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Кондратьева.

Уточняется, что в 2022 году планируется на 23 тыс. га увеличить посевные площади сои, на 13 тыс. га - зернового гороха, на 8 тыс. га - сахарной свеклы. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка заявил, что к массовому севу аграрии планируют приступить в начале марта. По его словам, они потребность в семенах горюче-смазочных материалах закрыта, также по фиксированным льготным ценам приобретены минеральные удобрения в необходимом для проведения кампании объеме. Он сообщил, что в кампании задействуют более 33 тыс. единиц сельхозтехники, в 2022 году планируется приобрести еще минимум 2,5 тыс. единиц новой сельхозтехники.

"По всем вопросам регулирования отношений в отрасли работаем в тесном взаимодействии с краевым минсельхозом и аграриями. Планируем вносить изменения в краевой закон о плодородии, который наделит министерство сельского хозяйства края полномочиями по учету сельхоз земель. Во второй половине года, после внесения изменений в закон о семеноводстве на федеральном уровне, приведем в соответствие краевые документы", - заявил журналистам по итогам совещания об организации весенне-полевых работ председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Ранее сообщалось, что под яровые культуры в 2021 году было отведено почти 2 млн га.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны. В 2021 году собран рекордный урожай зерновых культур - 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.