{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

ЕК предложила персональные и финансовые санкции против РФ, запрет торговли с ДНР и ЛНР

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила Совету ЕС утвердить пакет санкций против России из четырех блоков: персональные санкции против лиц, "связанных с принятием решения" о признании ДНР и ЛНР, санкции "против банков, финансирующих российские военные и другие операции на Донбассе", "ограничение доступа российского государства и правительства к европейскому финансовому рынку, ограничения "торговли с отколовшимися [от Украины] регионами. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Теги
РоссияСанкции в отношении РоссииМишель, ШарльФон дер Ляйен, Урсула
"Роснефть" раскрыла подробности по планам достичь углеродной нейтральности к 2050 году
Читать полностью