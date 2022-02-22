ЕК предложила персональные и финансовые санкции против РФ, запрет торговли с ДНР и ЛНР

БРЮССЕЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила Совету ЕС утвердить пакет санкций против России из четырех блоков: персональные санкции против лиц, "связанных с принятием решения" о признании ДНР и ЛНР, санкции "против банков, финансирующих российские военные и другие операции на Донбассе", "ограничение доступа российского государства и правительства к европейскому финансовому рынку, ограничения "торговли с отколовшимися [от Украины] регионами. Об этом говорится в распространенном во вторник совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Шарля Мишеля.