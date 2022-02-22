Поддержку растениеводства на Кубани увеличили на 300 млн рублей в 2022 году

КРАСНОДАР, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, являющегося одним из основных сельскохозяйственных регионов РФ, в 2022 году направят на поддержку растениеводства 4,3 млрд рублей, сообщила журналистам во вторник пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, объем господдержки отрасли растениеводства в регионе в 2021 году составлял 4 млрд рублей.

"Всего на поддержку агропромышленного комплекса выделено более 9,6 млрд рублей. Отрасль растениеводства получит 4,3 млрд рублей. Сумма немаленькая, и, если будет возможность, мы увеличим еще. Но вопрос в качестве предоставления субсидий: важно, чтобы средства распределяли прозрачно, чтобы ни у кого из аграриев не возникало вопросов. Для нас одинаково ценен и фермер, и крупный производитель", - приводит пресс-служба слова Кондратьева.

Как пояснил журналистам вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, в 2022 году планируется более чем в три раза по сравнению с 2021 годом увеличить финансирование мероприятий по развитию мелиоративного комплекса - до 447,5 млн рублей, около 1 млрд рублей направят на закладку молодых садов, около 730 млн рублей - на закладку виноградников, более 727 млн - на производство и реализацию зерновых культур, 339 млн рублей - на производство овощных культур, 531,4 млн рублей - на агрострахование, еще 512 млн рублей в бюджете Краснодарского края заложено на льготное кредитование аграриев.

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов страны. В 2021 году собран рекордный урожай зерновых культур - 12,4 млн тонн, что на 1,28 млн тонн выше уровня 2019 года. Основной вид экспортируемой продукции - зерно.