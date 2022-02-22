Регулятор ФРГ заявил ТАСС, что не может продолжить сертификацию оператора Nord Stream 2

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство ФРГ может продолжить сертификацию оператора "Северного потока - 2" только при условии, что Минэкономики Германии придет к выводу об отсутствии угрозы для энергобезопасности страны в выдаче разрешения на запуск газопровода. Об этом заявил во вторник ТАСС представитель регулятора.

"Сертификация оператора "Северного потока - 2" нуждается в положительной оценке Минэкономики", - отметил он. По его словам, ведомство должно прийти к заключению, что "для безопасности снабжения нет угрозы". "Ее пока нет. Федеральное сетевое агентство сейчас не может сертифицировать компанию. Эксплуатация трубопровода без сертификации была бы противозаконной", - подчеркнул представитель агентства.