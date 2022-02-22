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Медведев предрек Европе газ по €2 тыс. на фоне решений по "Северному потоку - 2"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил, что правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией ДНР и ЛНР

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после остановки сертификации "Северного потока - 2" предрек Европе новый мир, в котором она будет платить по €2 тыс. за тысячу кубометров газа.

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"Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток - 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить €2 000 за тысячу кубов газа!" - написал он на своей странице в Twitter.

Ранее во вторник Шольц заявил, что правительство ФРГ останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Он сообщил, что попросил Минэкономики отозвать находящийся в Федеральном сетевом агентстве доклад с анализом энергобезопасности.

По его словам, "это технический, но необходимый административно-правовой шаг, чтобы сейчас сертификация трубопровода не могла происходить". При этом он добавил, что "без этой сертификации "Северный поток - 2" не может быть запущен".

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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