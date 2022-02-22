СФ одобрил закон об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон о проведении на территории Сахалинской области эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов.

Правительство разработало и внесло в Госдуму соответствующую инициативу в декабре прошлого года. Как отметил член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Геннадий Орденов, проект закона был разработан Минэкономразвития России в соответствии с дорожной картой по реализации в Сахалинской области климатического эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов и созданию территории углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года.

Сенатор пояснил, что эксперимент по ограничению выбросов парниковых газов, согласно закону, будет осуществлен на территории Сахалинской области с 1 сентября 2022 года по 31 декабря 2028 года включительно. При этом остальные субъекты РФ также наделяются правом проводить на своей территории климатические эксперименты.

"Законом вводятся основные понятия, такие как региональные регулируемые организации, квота (объем выбросов парниковых газов региональной регулируемой организацией), региональный кадастр антропогенных выбросов, единица выполнения квоты, счет в реестре углеродных единиц, верификация и ряд других", - сообщил Орденов.

Механизмы углеродного регулирования

Парламентарий также обратил внимание, что вводятся новые механизмы углеродного регулирования. Так, на уровне субъекта Федерации планируется проведение инвентаризации выбросов и поглощений парниковых газов, внедрение квотирования выбросов парниковых газов региональных регулируемых организаций, введение более широкой по сравнению с федеральным уровнем обязательной углеродной отчетности.

"В ходе эксперимента предусматривается осуществить проверку методов и инструментов углеродного регулирования, механизмов создания условий для внедрения технологий сокращения выбросов и повышения поглощения парниковых газов, отработать методологию формирования системы верификации, учета выбросов и поглощения парниковых газов", - сказал сенатор.

Он добавил, что законом вводятся обязательные требования для региональных регулируемых организаций по представлению в уполномоченный орган углеродной отчетности и соблюдению установленной квоты на выбросы. При этом устанавливается, что высший исполнительный орган власти субъекта РФ будет ежегодно осуществлять отбор региональных регулируемых организаций на основании данных о хозяйственной и иной деятельности, сопровождаемой выбросами парниковых газов.

Орденов подчеркнул, что все субъекты РФ должны составить свои планы адаптации к изменениям климата до 10 мая 2022 года, они станут основой для реализации климатических проектов в регионах.