{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума одобрила в I чтении постановку самозанятых на налоговый учет через портал госуслуг

Возможность постановки на налоговый учет через портал госуслуг будет предусмотрена как для самозанятых граждан РФ, так и для граждан государств - членов ЕАЭС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым устанавливается дополнительная возможность направления заявления о постановке на учет в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД) с использованием федерального портала госуслуг. Документ был инициирован правительством РФ.

Возможность постановки на налоговый учет через портал госуслуг будет предусмотрена как для самозанятых граждан РФ, так и для граждан государств - членов ЕАЭС. Дополнительная возможность взаимодействия с оператором единого портала позволит налогоплательщикам расширить оперативность подачи заявления в налоговый орган о постановке на учет и (или) снятии с учета в качестве плательщика НПД, говорится в пояснительной записке.

Реализация дополнительного механизма постановки на учет в налоговом органе граждан РФ и граждан государств - членов ЕАЭС в качестве плательщиков НПД позволит увеличить число физических лиц, ведущих деятельность в правовом поле, а, соответственно, и поступления от них доходов в бюджеты субъектов РФ, отмечают в правительстве.

Теги
Россия
"Автоваз" запустил производство Lada Vesta нового поколения на заводе в Ижевске
Первым серийным автомобилем нового поколения стал Lаda Vesta SW Cross в максимальной комплектации, окрашенный золотистой эмалью "Гарфилд"
"Автоваз" запустил производство Lada Vesta нового поколения на заводе в Ижевске
Читать полностью