Резидент ТОР на Камчатке построит к 2028 году жилой квартал на 30 тыс. кв. м

ТАСС, 22 февраля. Квартал с жильем для 1 тыс. человек с благоустроенной территорией и объектами социальной инфраструктуры будет построен на Камчатке в 2028 году с использованием механизмов господдержки. Об этом сообщается во вторник на сайте Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"Новый резидент территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" - компания "Стройсистема-Маркет" проведет комплексную застройку микрорайона Чирельчик в поселке Термальный Паратунского сельского поселения. На площади более 40 га будет возведен жилой комплекс, рассчитанный на проживание около 1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Реализация проекта стоимостью 730 млн рублей начнется в 2023 году и завершится в 2028-м. Новый микрорайон разместится в 32 км от Елизово и 60 км от Петропавловска-Камчатского, он будет состоять из 567 индивидуальных, а также малоэтажных блочных и секционных домов с дворовыми территориями и паркингом, также будут построены гостевые дома для сдачи в аренду туристам и людям, которые приезжают работать на камчатских предприятиях, спорткомплекс, бассейн. "Здесь будут проложены новые дороги и улицы с благоустроенными прогулочными зонами, велодорожками, спортивными и детскими площадками. Входные группы в дома будут организованы с учетом потребностей маломобильных граждан", - отмечается в сообщении.

Проект направлен на решение проблемы переселения из ветхого и аварийного фонда, он поможет обеспечить новым качественным жильем более 650 жителей поселка Термальный и села Паратунки. Чтобы исключить перебои с поставкой стройматериалов, для реализации проекта будет построено два цеха по выпуску сыпучих смесей и бетонного раствора.

В целом на территории опережающего развития "Камчатка" инвестиционную деятельность ведут 116 компаний с проектами на сумму 174,4 млрд рублей, создается более 11,3 тыс. рабочих мест, 27 резидентов заявленные проекты уже реализовали. В экономику региона вложено свыше 23,3 млрд рублей, на новых предприятиях трудятся более 6 тыс. местных жителей.

На Дальнем Востоке создано 22 территории опережающего развития. Резиденты реализуют 569 проектов с общим объемом заявленных инвестиций свыше 4,5 трлн рублей. Благодаря их реализации создается около 102 тыс. новых рабочих мест. В настоящее время в экономику макрорегиона вложено 1,6 трлн рублей, создано порядка 52 тыс. рабочих мест, инвесторы реализовали 166 проектов.