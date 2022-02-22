Госдума одобрила в I чтении направление средств дорожного фонда на ремонт трамвайных путей

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность направления бюджетных средств из дорожного фонда субъекта РФ на обновление и развитие городского рельсового транспорта. Документ был инициирован правительством РФ. Поправки вносятся в Бюджетный кодекс РФ.

Законопроектом предусматривается возможность направления бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта РФ (муниципального дорожного фонда) на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт трамвайных путей (за исключением контактной сети и тяговых подстанций), находящихся на одном уровне с проезжей частью, в случае осуществления работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения (местного значения). Бюджетные ассигнования дорожного фонда субъекта РФ могут направляться также на предоставление местным бюджетам из бюджетов субъектов РФ межбюджетных трансфертов в форме субсидий на цели, указанные в Бюджетном кодексе.

Законопроект был разработан в целях достижения показателей и реализации результатов, предусмотренных национальными проектами "Безопасные качественные дороги", "Экология" и "Жилье и городская среда".