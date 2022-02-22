Дума приняла в I чтении законопроект о штрафах для управляющих компаний на рынках

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о мерах ответственности для управляющих компаний на рынках за нарушение порядка предоставления торгового места, включая штрафы в размере свыше 1 млн рублей.

Документ предлагает дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях нормами, согласно которым несоблюдение компанией требований (предоставление торгового места лицу без копии карточки регистрации контрольно-кассовой техники (ККТ), несоблюдение нормы по проверке наличия такой техники, налогового статуса продавца и отказ направить ему уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений) повлечет предупреждение для должностных и юридических лиц.

Согласно законопроекту, повторное нарушение в течение года со стороны компании повлечет штраф для должностных лиц в размере от 40 тыс. до 70 тыс. рублей, а для юридических - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Если же правонарушение было совершено более двух раз в течение года, то для должностных лиц штраф составит от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, для юридических лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, если число торговых мест на рынке меньше 500.

Уточняется также, что если мест на рынке от 500 до тысячи, то штраф составит от 600 тыс. до 800 тыс. рублей. Если речь идет о крупном рынке с тысячей мест и более, то штраф составит от 800 тыс. до 1,2 млн рублей.

Законопроект также устанавливает упрощенный порядок привлечения к ответственности за нарушения в сфере применения ККТ, в случаях если административный штраф заменен предупреждением. Срок вступления в силу законопроекта предлагается установить с 1 марта 2022 года, указано в пояснительной записке.