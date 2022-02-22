США обеспечили более половины объема поставок СПГ в Европу в январе

ТАСС, 22 февраля. Более половины поставок сжиженного природного газа (СПГ) от общего объема европейского импорта в январе 2022 года пришлось на долю США на фоне высоких цен на газ на европейских хабах и трудностей, которые испытывает Европа с поставками природного газа. Об этом говорится в сообщении Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

"В январе 2022 года США обеспечили более половины объема поставок от общего импорта СПГ в Европу", - указывается в сообщении.

Как отметили в ведомстве, американский экспорт СПГ в страны Евросоюза и Великобритании вырос с 3,4 млрд куб. футов в день в ноябре 2021 года до 6,5 млрд куб. футов (1 кубический фут равен 0,028 кубометра - прим. ТАСС) в январе 2022 года. В Минэнерго США связывают рост показателя со сложностями в поставках природного газа в Европу и ощутимой разницей между ценами на газ в США и на европейских хабах. Кроме того, увеличение поставок СПГ из США обусловлено низкими запасами газа в подземных хранилищах в Европе.

В 2021 году, по данным министерства, крупнейшими экспортерами СПГ в страны ЕС и Великобританию стали США, Катар и Россия. США обеспечили 26% поставок СПГ, Катар - 24%, а Россия - 20%. Таким образом, на долю этих трех государств пришлось 70% от общего объема европейского импорта сжиженного газа.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), потоки газа с СПГ-терминалов в газотранспортную систему Европы в январе текущего года стали рекордными для этого месяца за все время наблюдений с 2011 года. Поступления сжиженного газа с терминалов 28 января составили 405 млн куб. м, что является рекордным показателем для этой даты и в 2,2 раза больше среднего показателя за последние пять лет.

Ранее концерн Shell в ежегодном прогнозе развития рынков СПГ спрогнозировал, что США в 2022 году могут стать крупнейшим экспортером сжиженного природного газа в мире. По итогам 2021 года США заняли третье место по экспорту СПГ в мире. Лидером стала Австралия, на втором месте - Катар.